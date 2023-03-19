МК: Коллега певицы МакSим Ольга Зарубина раскритиковала артистку за «пьяный концерт» в Сочи

На днях прошел концерт певицы Максим. Во время скандального выступления охрипшая певица постоянно кашляла, и даже не попадала в фонограмму. Многие поклонники уверены, что артистка была в состоянии опьянения.

Ольга Зарубина решила высказаться касательно состояния артистки. МакSим не была пьяная, абсолютно точно. Если бы перебрала со спиртным, шаталась бы. Это было бы заметно. Касательно спиртного, то, напротив, при небольшом количестве алкогольных напитков связки разогреваются, - заметила певица.

Также она добавила, что МакSим простудилась, и не справилась с последствиями заболевания перед концертом. По мнению Ольги, в таком случае эстрадная звезда не должна была появляться на публике, поскольку это является неуважением к ее слушателям.