Новая история ЧВК «Вагнер»: Евгений Пригожин вспомнил о первом бое «музыкантов» на СВО

В начале специальной военной операции России на Украине, ровно год назад — 19 марта 2022 года, ЧВК «Вагнер» вступили в свой первый бой в Новоалександровке. Тогда им удалось уничтожить больше количество сил противника. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

Он поделился, что тогда бойцы прилетели из Африки прямо в летней одежде и сразу же приступили к выполнению своих боевых задач.

«Да, действительно, 19 марта 2022 года отряд под командованием Ратибора вступил в свой первый бой в Новоалександровке, где уничтожил большое количество противника. И узнали мы о том, что требуемся своей родине, за несколько дней до этого. Парни прилетели за один день из Африки, в летнем камуфляже и в африканских панамках. С тех пор началась новая история воинов», — рассказал Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин поблагодарил всех пришедших на похороны бойцов ЧВК «Вагнер» в городе Горячий Ключ. Он подчеркнул, что организация траурной церемонии, несмотря на все препоны местных чиновников, была завершена успешна.