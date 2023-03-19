Певица РФ Слава проинформировала фанатов о наличии у нее психического расстройства

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Славенская) призналась своим фанатам, что она страдает психическим расстройством. На страницах в своем микроблоге в социальной сети исполнительница проинформировала, что врачи поставили ей неутешительный диагноз «депрессия».

«Последние несколько лет для меня были очень тяжелыми по разным причинам. Поэтому решилась и обратилась к врачу! Диагноз — депрессия», — написала артистка.

При этом Слава напомнила, что она как минимум пять раз откладывала свой визит к психотерапевту. По словам знаменитости, полноценный отдых не помог ей избавиться от этого состояния, поэтому специалист решил прописать ей курс препаратов для лечения депрессии.