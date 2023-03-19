Певицу Лолиту покорил режиссер Федор Бондарчук

Певица Лолита Милявская рассказала о взаимодействии с популярным российским режиссером Федором Бондарчуком. Как призналась артистка, тот покорил ее во время работы над новым сериалом.

Исполнительница имела ввиду съемки драматической ленты «Актрисы». Лолита также приняла участие в этом в проекте. Она сыграла весьма жесткую женщину, у которой не все гладко в личной жизни. При этом героиня фильма смирилась с нелегкой участью второй супруги.

По мнению Милявской, «ее персонаж понятный, но очень непростой». Также певица поделилась впечатлениями о Бондарчуке.

"Федор меня поразил своей строгостью. Такой дисциплины не видела никогда на съемочной площадке", -

отметила звезда эстрады и добавила, что основная сложность для нее в исполнении роли - это «разные взгляды на жизнь» с ее героиней.

Лолита подчеркнула, что сама «никогда не стала бы второй женой и не собирается возводить никого на пьедестал».