Премию «Оскар» за лучший кинофильм получила картина о заключенном из Владимирской области

В минувшее воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения ежегодной премии "Оскар". Премия вручается американской киноакадемией в нескольких номинациях. В 2023 году "Оскар" за лучший документальный кинофильм получила картина о заключенном политике, который в настоящее время отбывает наказание в колонии строгого режима в Мелехове (Владимирская область).

Лента "Навальный" была снята еще в 2021 году. Ее режиссером выступил канадец Дэниэль Роэр. Посвящен фильм событиям в жизни российского оппозиционера, которые разворачивались с лета 2020 по январь 2021 года. Также проект содержит кадры несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального* (признан иноагентом).

Сам заключенный во время заседания суда прокомментировал вручение престижной премии:

"Рад, но стараюсь помнить, что "Оскар" все-таки дали не мне".

Кстати, это второй "Оскар" за русский документальный кинофильм. Первая награда досталась в 1942 году ленте "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой.