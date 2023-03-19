Продюсер Сергей Лавров запрет композиций Аллы Борисовной Пугачевой и Софии Михайловной Ротару на российских радиостанциях назвал полным бредом.

"Это бред полный. Нельзя запрещать слушать песни, которые народу дороги. Софию Ротару из памяти людей стереть невозможно. Это старый фонд, который вошел в историю. Это классика Советского Союза", — отметил продюсер.

Такого же мнения Сергей Лавров придерживается по поводу запрета хитов Поримадонны. По словам музыкального эскперта, Пугачева и Ротару явдляются великими исполнительницами, чьи песни поистине стали народными. Нужно людям дать возможность самим решить, слушать их либо же нет.