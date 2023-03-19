Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Валерия Меладзе в Израиле

Алла Пугачева решила прокомментировать слухи о провальных концертах Валерия Меладзе в Израиле. Своим мнением Примадонна поделилась с подписчиками одной социальной сети.

Как написала 73-летняя артистка, она «вынуждена огорчить врунов», которые заявляют о безуспешных выступлениях Валерия Меладзе и его невостребованности за границей.

Певица в подтверждение своих слов поделилась роликом, на котором видно, что на концерте музыканта собрался полный зал. Сама Пугачева выступление коллеги назвала праздником.

«Песни Константина Меладзе в исполнении Валерия Меладзе – это прекрасное вино. С годами оно становятся только вкуснее и ценнее. Салют, Вера, Надежда и Любовь», — написала Примадонна.