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РИА Новости: как самый дорогой советский фильм «Война и мир» получил премию «Оскар»

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РИА Новости: как самый дорогой советский фильм «Война и мир» получил премию «Оскар»
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Фото из открытых источников

15 тысяч пехотинцев, а также кавалерийский полк из 950 кавалеристов, помощь Минобороны, Министерства легкой промышленности и Госплана. Фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука вошел в историю как самый дорогой и самый удачный советский кинофильм.

Одной из наград картины стал «Оскар». В 1969 году лента обошла произведения Франсуа Трюффо и Милоша Формана. О создании драмы пишет обозреватель РИА Новости.

Решение экранизировать легендарную эпопею Толстого связано с 150-летием Бородинского сражения. Одри Хепберн в проекте сыграла Наташу Ростову, Генри Фонд досталась роль Пьера Безухова, а Мелу Ферреру — Андрея Болконского.

В СССР придумали настоящий хит, выделив на осуществление проекта большие как финансовые, так и человеческие ресурсы. Детище Бондарчука, на съемки которого ушло почти 6 лет, является по праву одним из самых масштабных и затратных. Ленту высоко оценили американские кинокритики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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