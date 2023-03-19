РИА Новости: уничтожение русской литературы на Украине возмутило комментаторов в YouTube

Американский канал ABC News в YouTube-канале опубликовала новый сюжет, посвященный «отвержению русского языка и культуры». В кадре показана печатная фабрика на окраине Киева, там уничтожают российскую литературу. РИА Новости собрали комментарии недовольных пользователей Сети.

Некоторые из комментаторов пришли к выводу, что уничтожение русской литературы является настоящим варварством. Другие пользователи сравнили это с нацизмом. Один из россиян написал, что в его городе есть много беженцев из Украины, которые говорят на русском языке.

Напомним, ранее президент Владимир Путин назвал русскую культуру ориентиром, позволяющим добиться объединения общества. 28 февраля 2023 года глава государства подписал законопроект о недопустимости использования любых иностранных слов в русском языке.