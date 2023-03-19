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Сорокадевятилетняя Юлия Высоцкая продемонстрировала стройные ноги

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Сорокадевятилетняя Юлия Высоцкая продемонстрировала стройные ноги
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Фото из открытых источников

Юлия Высоцкая похвасталась результатами упорной и длительной работы над своей фигурой. Телеведущая, которой исполнилось 49 лет, активно занимается спортом, а также придерживается здорового образа жизни, правильного питания и регулярно практикует экадаши. Также жена режиссера Кончаловского призналась, что при необходимости сидит на жестких диетах, хотя не отказывается от вкусной еды и бокала вина.

Недавно Юлия опубликовала в социальных сетях новый снимок. На фото она предстала перед камерой в узком проеме двери. Высоцкая демонстрировала стройную и фигуру. При этом звезда оказалась от косметики и фильтров.

Самоконтролю теледивы могут позавидовать многие женщины. Поклонники восхитились дисциплиной своей любимицы. Они отметили, что кулинар является настоящим образцом для подражания.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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