StarHit: Лолита перепела песню Моргенштерна*, а Ургант перебивал Познера

18 марта в концерт-холе Барвиха состоялось собрание российских звезд из фонда Encore Charity. Во время мероприятия удалось собрать внушительную сумму денег. Все средства будут направлены на лечение онкологических заболеваний у детей.

Как пишет издание StarHit, ведущим вечера стал известный шоумен Иван Ургант. В последнее время комик крайне редко появлялся на людях. Поговаривали, что после начала СВО телеведущий переехал со своей семьей в Израиль, однако его присутствие на шоу говорит о другом. На собрании также присутствовал журналист Владимир Познер. К слову, его постоянно перебивал Ургант.

Неожиданным гостем стала певица Лолита. Милявская одела обтягивающий костюм с блестками. Исполнительница спела композицию "Кадиллак". Автором песни является рэпер Моргенштерн*. По всей видимости, артистка решилась на эксперимент и удивила всех выбранным репертуаром.