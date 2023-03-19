Таисия Повалий не сожалеет, что живет в Москве съемной квартире

В начале 2022 года Таисия Повалий была экстренно эвакуировала 80-летнюю маму из Киева. Нина Даниловна в настоящее время живет в Москве вместе с зятем и дочерью.

Сама певца арендует в столице квартиру. Но при этом она не жалеет, что оставила на Украине шикарный дом на 450 квадратных метров, поскольку главное для нее сейчас – это безопасность родственников.

После начала СВО Таисия встала на сторону РФ. В России она много лет жила и работала. Повалий поддерживает связь со своим сыном. 39-летний Денис, несмотря на уговоры звездной матери, живет в Киеве.

Наследник артистки не разделяет политических взглядов матери, но несмотря на это относится к ней с любовью и регулярно общается в соцсетях и по телефону.