Телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартует на канале ТНТ с 1 апреля 2023 года

Лучшие экстрасенсы, которые заявили о себе на всю страну, готовы в очередной раз доказать свои паранормальные способности в новом сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», которое традиционно выходит на канале ТНТ. Стартует мистический проект уже 1 апреля.

Его главными участниками станут не новички, а любимчики всех выпусков. Экстрасенсы, которые ранее принимали участие в реалити-шоу, снова докажут свое право носить звание лучшего среди лучших. Имена участников новой «Битвы экстрасенсов» пока что не разглашаются.

Но как стало известно СМИ, поборется за «синюю руку» Влад Череватый. Также в битве сильнейших может принять участие и Александр Шепс.

Продюсер Мария Шайкевич новый проект считает масштабным и уникальным. Всех участников в каждом из выпусков ждут сложные испытания. За действиями ясновидящих будут пристально наблюдать скептики, члены жюри и телезрители.