В ходе концерта певицы МакSим в Сочи была вызвана полиция

Певица МакSим в очередной раз оскандалилась. Концерт в зале «Роза холл» в Сочи завершился полным провалом. Артистка вышла на сцену, однако не смогла петь, поэтому ушла. Вслед за ней ушел со сцены весь коллектив.

Возмущенные зрители остались в недоумении. Они не поняли причин для такого поведения исполнительницы. Кроме того, никто ничего им не сообщил.

По словам промоутера Евгения Морозова, певица была в невменяемом состоянии. Она не пела, а шептала под нос слова и хрипела. К тому же, звезда еле держалась на ногах.

Поскольку организаторы не захотели возвращать деньги за выступление, зрители вызвали наряд полиции. Подъехала к залу и скорая помощь. Организаторы уверяют, что выступление было сорвано из-за плохого самочувствия МакSим. Они подчеркнули, что несмотря на плохое состояние здоровья, певица решила выступить и не отменять концерт. Но в итоге, как оказалось, не смогла работать на сцене.

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