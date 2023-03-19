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В Сети появилось видео с концерта певицы МакSим, закончившегося госпитализацией артистки

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В Сети появилось видео с концерта певицы МакSим, закончившегося госпитализацией артистки
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Фото из открытых источников

Певица МакSим (Марина Абросимова) еще полностью не восстановилась после лечения коронавируса. Как можно увидеть на видео, во время своего выступления в Сочи автор хита "Стану ветром" дрожащим голосом едва исполнила три композиции. После этого певица, которая еле стояла на ногах, с изможденным видом покинула сцену. За кулисами артистку ждала бригада медиков скорой помощи. 

Зрители, присутствующие в зале, сразу отметили, что с певицей творится что-то неладное. Голос МакSим не выводил ноты, не было танцев или общения. Но публика до последнего поддерживала любимицу и подпевала любимые песни.

"Возможно, случилось это из-за плотного расписания. Были съемки, были десятки концертов", - пояснила срыв концерта менеджер Яна Богушевская.

Фанаты требуют вернуть им стоимость билетов. Много вопросов у поклонников осталось к организаторам. Они не понимают, почему те разрешили выступать исполнительнице в таком состоянии.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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