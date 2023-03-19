«Вокруг ТВ»: Стал известен состав участников нового сезона телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ

Популярный проект канала ТНТ под названием «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартует 1 апреля 2023 года. Тем временем в Сети активно обсуждают возможных участников шоу. Сегодня этот список пополнился новыми именами.

На промо-ролике видно, что список с лучшими экстрасенсами довольно внушительный. Он содержит девять имен. Так, в новом проекте примут участие Олег Шепс, одержавший победу в 21 сезоне телепроекта. Компанию ему составит брат Александр. Также зрители увидят Викторию Райдос и Константина Гецати.

В перечень вошли Дмитрий Матвеев с Надеждой Шевченко. Не обойдется новый сезон шоу без Марьяны Романовой. Помимо того, среди участников заявлены Влад Череватый и Лина Джебисашвили.

Бессменным ведущим выступит актер Марат Башаров. Эксперты проекта - Вера Сотникова и Илья Ларионов, пишет «Вокруг ТВ».