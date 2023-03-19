Вслед за Аллой Пугачевой в РФ запретили песни Наташи Королевой и Леонида Агутина

Осенью минувшего года хиты Аллы Борисовной Пугачевой стали снимать с эфиров на российских радиостанциях и телевидении. Произошло так из-за высказываний артистки в адрес россиян, которых она назвала "рабами" и "холопами". Поведение Примадонны отечественной эстрады обоснованно тем, что ее молодой муж Максим Галкин* в России признан иностранным агентом.

А сегодня стало известно о том, что судьбу Пугачевой повторили Наташа Королева и Леонид Агутин. В распоряжении журналистов появился документ, который показывает, что на определенную часть репертуара певицы и исполнителя наложен запрет. Об этом написал музыкальный критик Олег Кармунин.