YNJ: Гастроэнтеролог Аки Кудо проинформировала о рационе питания нестареющих людей

Эксперт в области гастроэнтерологии Аки Кудо в своей последней публикации для японского научного журнала Yahoo News Japan проинформировала, что у многих людей состояние кожи отличается. По словам доктора, на молодость человека существенным образом влияет питание. Кроме того, медик рассказала о рационе нестареющих людей.

Специалист отмечает, что на моложавый вид влияет кишечная среда. Многие люди страдают от запоров, поэтому первое, что следует сделать, — это наладить работу ЖКТ. Утром нужно обязательно выпивать стакан теплой воды. В целом надо сократить употребление животных жиров, есть много морской капусты, фруктов, ягод и овощей, в которых много пищевых волокон. В качестве главных блюд эксперт рекомендует коричневый рис, цельнозерновой хлеб, овсянку.

Медик также напомнила, что помимо расстройства кишечника в 50 лет начинают появляться многие заболевания. От них можно легко избавиться с помощью правильного питания.