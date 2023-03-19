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Жительница Новосибирска построила успешный бизнес на спорте и стала королевой красоты

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Жительница Новосибирска построила успешный бизнес на спорте и стала королевой красоты
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Фото из открытых источников

Яна Барвичуте из Новосибирска является обладательницей престижного титула «Миссис Вселенная спорта — 2023». В прошлом году сибирячка стала Королевой бизнеса РФ.

Во время подготовки к мероприятию у женщины родился новый проект. Она стала заниматься пошивом необычных платьев для конкурсов красоты. Участие в конкурсах — ее увлечение, но главное дело жизни — это спортивный бизнес.

Барвичуте носит почетное звание президента НРОО «Федерация фитнес-аэробики», директора ООО «Сибирская академия фитнеса, спорта, бодибилдинга», директора студий «Аква-А» и сети школ спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин», а также является учредителем ООО «Спортивные технологии». При этом Яна совмещает успешную карьеру с семьей. Недавно красотка стала бабушкой и гордится новым статусом.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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