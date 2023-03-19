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Зрители концерта МакSим сравнили состояние певицы с инсультом

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Зрители концерта МакSим сравнили состояние певицы с инсультом
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Фото из открытых источников

Посетители концерта певицы МакSим в Сочи поведали, что у артистки с самого начала выступления были проблемы с дыханием и голосом.

Певица два года перенесла коронавирус. Вследствие пневмонии она столкнулась с 95% поражения легких и другими осложнениями. Два месяца артистка проводила реабилитацию.

18 марта во время концерта Марина начала петь вжывую, но ее голос звучал слабо. она практически на двигалась. Через полчаса после начала звезда эстрады покинула сцену.

«Мы были полчаса. Ее поведение напоминало человека с гипертоническим кризом и инсультом. У нее не слушался язык, не выговаривала слова, буквы глотала… На пьяную не было похоже», – вспоминает одна из зрительниц.

Добавим, что за концерт посетителям вернули деньги. При этом утверждается, что следующие выступления пройдут по графику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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