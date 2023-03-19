Yandex.RTB

Звезду кинофильма «Место встречи изменить нельзя» Наталью Фатееву ограбила домработница

Image 16+
Звезду кинофильма «Место встречи изменить нельзя» Наталью Фатееву ограбила домработница
Знаменитости
Фото из открытых источников

Наталья Фатеева столкнулась с неприятностью — ее ограбила домработница. Актриса уже написала заявление и надеется, что полиция сможет наказать злоумышленницу.

В феврале здоровье Фатеевой ухудшилось. Артистка практически не могла передвигаться или сидеть. После госпитализации звезда «Место встречи изменить нельзя» некоторое время находилась под присмотром докторов. В это время ее ограбила домработница. Женщина украла деньги, одежду и даже продукты питания. Сейчас правоохранительные органы проводя проверку.

По предварительным данным, подозреваемая сбежала в Среднюю Азию и там скрывается от правосудия. Известно, что зовут преступницу  Майясар, она проработала у звезды около полугода.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Алла Пугачёва забыла русский язык, находясь в Израиле

Сегодня, 17:48

РИА Новости: уничтожение русской литературы на Украине возмутило комментаторов в YouTube

Сегодня, 17:42

Боня воссоединилась с экс-возлюбленным Смерфитом в день рождения дочери Анджелины

Сегодня, 17:36

Звезду кинофильма «Место встречи изменить нельзя» Наталью Фатееву ограбила домработница

Сегодня, 17:28

YNJ: Гастроэнтеролог Аки Кудо проинформировала о рационе питания нестареющих людей

Сегодня, 15:20

Ургант во время благотворительного вечера в Барвихе неоднократно перебивал телеведущего Познера

Сегодня, 15:06

Алена Водонаева отказалась прокомментировать срыв концерта МакSим в Сочи

Сегодня, 14:57

МК: Коллега певицы МакSим Ольга Зарубина раскритиковала артистку за «пьяный концерт» в Сочи

Сегодня, 14:50

Зрители концерта МакSим сравнили состояние певицы с инсультом

Сегодня, 14:35

Таисия Повалий не сожалеет, что живет в Москве съемной квартире

Сегодня, 12:54

Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Валерия Меладзе в Израиле

Сегодня, 12:48

РИА Новости: как самый дорогой советский фильм «Война и мир» получил премию «Оскар»

Сегодня, 12:46

«Должна огорчить врунов»: Пугачева заявила об успешных концертах Меладзе в Израиле

Сегодня, 12:22

Продюсер Сергей Лавров назвал полным бредом запрет песен Пугачевой и Ротару на российском радио

Сегодня, 12:16

Захар Прилепин высказался о политической позиции Литвиновой, Назарова и Кузнецова

Сегодня, 11:03

Певица РФ Слава проинформировала фанатов о наличии у нее психического расстройства

Сегодня, 10:59

Певицу Лолиту покорил режиссер Федор Бондарчук

Сегодня, 10:53

Актриса Эвелина Бледанс нелестно отозвалась о Софии Ротару и ее сыне, сбежавшем от мобилизации

Сегодня, 10:44

Фанаты МакSим остались крайне недовольны сорванным концертом в Сочи

Сегодня, 10:33

Песни примадонны Аллы Пугачевой и украинки Софии Ротару попали в список запрещенных к ротации на радио в РФ

Сегодня, 10:19

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше
  • 17-03-2023, 20:43

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий
  • Вчера, 19:06

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей

В Казани учеников школы заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»
  • 17-03-2023, 19:33

В Казани учеников школы заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»

В школе Казани детей заставляли репетировать песню Шамана «Я русский» и вскидывать руки. «Педагога» при этом не смутило, что некоторые ученики

StarHit: Певица Гагарина набросилась с кулаками на Басту во время съемок телешоу «Голос»
  • Вчера, 09:50

StarHit: Певица Гагарина набросилась с кулаками на Басту во время съемок телешоу «Голос»

Новый выпуск шоу «Голос» не прошел без скандалов. Наставники продолжают борьбу за лучших участников. На этот раз спор начался из-за Маргариты

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше
  • 17-03-2023, 20:43

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий
  • Вчера, 19:06

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей

Интересная информация
Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени
  • Вчера, 11:16

Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени

Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица
  • Вчера, 22:24

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица

Кожа является индикатором, который кричит нам о том, что в организме произошел сбой. По словам врача-дерматокосметолога, члена Российского общества

В Нижнем Тагиле военкомат требует у частных компаний предоставлять данные о всех работниках-мужчинах младше 50 лет
  • 17-03-2023, 20:51

В Нижнем Тагиле военкомат требует у частных компаний предоставлять данные о всех работниках-мужчинах младше 50 лет

В Нижнем Тагиле военный комиссариат города запросил у частных компаний копии военных билетов всех работников-мужчин младше 50 лет. Об этом сообщил

Нил Брэдбери: немецкие крестьяне пили кофе с мышьяком для лечения всех болезней
  • 17-03-2023, 19:42

Нил Брэдбери: немецкие крестьяне пили кофе с мышьяком для лечения всех болезней

Европейские ученые Проинформировали о необычайном способе лечении немецких крестьян. По сведениям исследователей, в 18 веке они активно употребляли