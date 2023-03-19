Звезду кинофильма «Место встречи изменить нельзя» Наталью Фатееву ограбила домработница

Наталья Фатеева столкнулась с неприятностью — ее ограбила домработница. Актриса уже написала заявление и надеется, что полиция сможет наказать злоумышленницу.

В феврале здоровье Фатеевой ухудшилось. Артистка практически не могла передвигаться или сидеть. После госпитализации звезда «Место встречи изменить нельзя» некоторое время находилась под присмотром докторов. В это время ее ограбила домработница. Женщина украла деньги, одежду и даже продукты питания. Сейчас правоохранительные органы проводя проверку.

По предварительным данным, подозреваемая сбежала в Среднюю Азию и там скрывается от правосудия. Известно, что зовут преступницу Майясар, она проработала у звезды около полугода.