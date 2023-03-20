40-летнюю певицу РФ Юлию Ковальчук поздравляют со второй беременностью

Российскую певицу РФ Юлию Ковальчук заподозрили во второй беременности. Соответствующие снимки, на которых заметен округлившийся живот звезды, были опубликованы в Сети.

В данный момент 40-летняя артистка с семьей живет в Испании. Во время похода в супермаркет она с дочерью Амелией попала на камеру. Примечательно, но всю первую беременность знаменитость также провела в Испании. После свадьбы с Чумаковым Ковальчук приобрела в стране свой дом.

На снимке Юлия одета в бежевый спортивный костюм и легкую модную куртку. Но этот наряд не скрыл огромный живот. Некоторые заподозрили, что певица находится на шестом месяце беременности и вскоре на свет появится ее второй ребенок. Сама исполнительница не давала пока никаких комментариев.