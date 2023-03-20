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Бербок сделала заявление о политике РФ по отношению к Молдавии и Грузии

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Бербок сделала заявление о политике РФ по отношению к Молдавии и Грузии
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок выразила мнение о целях курса политического руководства Российской Федерации по отношению к ближайшим к ней государствам, в первую очередь к Молдавии и Грузии. Она об этом рассказала в интервью изданию «El Pais».

Бербок считает, что политическое руководство РФ стремится мешать соседним государствам интегрироваться с европейским союзом. По ее мнению, для этого РФ предпринимает меры по дестабилизации ситуации в государствах, которые держат курс на интеграцию с ЕС. Она в этом отношении указала на Молдавию и Грузию. 

«Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути», – заявила она.

Однако при этом Бербок не привела никаких доказательств в пользу своего мнения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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