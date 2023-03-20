Путин считает, что Цзиньпин много внимания уделяет отношениям РФ и Китая

Сегодня, 20 марта, с официальным визитом в Российскую Федерацию прибыл политический руководитель Китая Си Цзиньпин. Он уже начал проводить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они уже сделали несколько заявлений.

Путин считает, что у политического руководства Российской Федерации и Китая много общих задач на международной арене. Российский президент полагает, что Цзяньпин много внимания уделяет расширению сотрудничества между двумя государствами.

Поездка в Российскую Федерацию стала первым официальным визитом в другое государство Цзиньпина после его переизбрания на руководящие политические должности в Китае.