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Путин считает, что Цзиньпин много внимания уделяет отношениям РФ и Китая

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Путин считает, что Цзиньпин много внимания уделяет отношениям РФ и Китая
В Мире
Фото из открытых источников

Сегодня, 20 марта, с официальным визитом в Российскую Федерацию прибыл политический руководитель Китая Си Цзиньпин. Он уже начал проводить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они уже сделали несколько заявлений.

Путин считает, что у политического руководства Российской Федерации и Китая много общих задач на международной арене. Российский президент полагает, что Цзяньпин много внимания уделяет расширению сотрудничества между двумя государствами.

Поездка в Российскую Федерацию стала первым официальным визитом в другое государство Цзиньпина после его переизбрания на руководящие политические должности в Китае.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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