73-летняя артистка Надежда Бабкина рассказала, когда планирует уйти на пенсию

Долгие годы советская и российская певица Надежда Бабкина является одной из самых известных и самых востребованных исполнительниц в Российской Федерации. Несмотря на свой серьезный возраст (певице вчера, 19 марта, исполнилось 73 года), она до сих пор является руководителем вокального ансамбля «Русская песня».

В новом интервью Надежда Георгиевна рассказала, планирует ли она заканчивать музыкальную карьеру, а также когда собирается уходить на заслуженную пенсию.

«Поймите меня правильно, лично мне уже ничего не нужно. Я живу не на улице. Я с собой не заберу ничего», — сказала звезда эстрады.

Бабкина также добавила, что она по прежнему полна сил и энергии для того, чтобы заниматься самым любимым в жизни делом.