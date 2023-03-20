Актера Назарова в спектакле МХТ имени Чехова заменили на Пореченкова

В МХТ имени Чехова на роли, которые долгое время играл уволенный за антироссийские высказывания актер России Дмитрий Назаров, срочно вводят иных актеров.

Так, стало известно, что в постановке под названием «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», которая была поставлена в театре режиссером Уланбеком Баялиевым (ученик Сергея Женовача) по пьесе Венедикта Ерофеева, роль пациента Гуревича, которую длительное время и играл Назаров, теперь досталась Михаилу Пореченкову. Его партнер по сцене Игорь Верник сыграет в спектакле Прохорова - старосту палаты.

Также нелишне отметить, что ближайшие спектакли «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» на главной сцене в МХТ имени Чехова пройдут 24 марта и 22 апреля 2023 года.