Алла Пугачёва посетила концерт Валерия Меладзе в Израиле: «Я боялся этого момента»

Алла Пугачёва сейчас проживает с семьёй в Израиле. Певица прекратила концертную деятельность, хотя продолжает активно участвовать в светской жизни. Она старается не пропускать ни одни концерт российских звёзд за рубежом.

Недавно с новой шоу-программой в Израиль приехал Валерий Меладзе. Выступление артиста Примадонна тоже посетила.

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как Алла Борисовна появилась в зрительном зале. Зрители восторженно начали приветствовать 73-летнюю Народную артистку, громко аплодируя и выкрикивая ей комплименты. Бурные овации не давали музыканту начать концерт. Однако, несмотря на это, Меладзе также был рад видеть исполнительницу.