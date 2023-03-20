Yandex.RTB

Царьград: Пугачёва сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Да, я боялся этого момента»

Image 16+
Царьград: Пугачёва сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Да, я боялся этого момента»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Алла Борисовна Пугачева давно прекратила концертную деятельность. Примадонна оставила родину и уехала из России. Сейчас 73-летняя артистка занята воспитанием двоих младших детей.

Также Примадонна периодически выходит в свет. Она нередко посещает концерты отечественных артистов в Израиле. Недавно Пугачева появилась на концерте Валерия Меладзе, ранее поддержавшего Украину.

В Сети появился видеоролик с выступления.  На видео видно, что Алла Борисовна фактически сорвала концерт музыканта. По информации издания "Царьград", Примадонна решила поприветствовать публику. Зрители, увидев легендарную певицу, поднялась со своих мест и осыпала комплиментами Аллу.

"Алла! Алла!", "Великая певица, великая женщина", - кричали фанаты.

Меладзе всем своим видом показал, что также рад видеть эстрадную звезду.

"Да, боялся этого момента", - сказал Валерий.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Готовящаяся к третьим родам Тодоренко предъявила беременный живот

Сегодня, 15:38

Младшая дочка Ксении Бородиной написала жалобу на бабушку Инну

Сегодня, 15:31

Переехавший в Израиль Дмитрий Назаров впервые вышел на сцену вместе со своей женой

Сегодня, 14:57

Исполнитель Филипп Киркоров заткнул рот членам жюри на проекте «Маска»: «Король всегда прав»

Сегодня, 14:50

Певица Любовь Успенская предложила Настасье Самбурской раздеться в эфире Первого канала

Сегодня, 14:42

Царьград: Пугачёва сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Да, я боялся этого момента»

Сегодня, 14:32

73-летняя артистка Надежда Бабкина рассказала, когда планирует уйти на пенсию

Сегодня, 14:26

Концерт народной артистки Украины Таисии Повалий отменили в Чите

Сегодня, 13:57

Виктория Дайнеко поделилась своим впечатлениями от участия в шоу «Маска»

Сегодня, 13:51

Певец Филипп Киркоров продемонстрировал внешний вид Валерия Леонтьева после двух операций

Сегодня, 10:50

Starhit: Певица Ольга Серябкина показала свой загородный дом со столовой, как у Рианны

Сегодня, 10:42

Фигуристка Марина Анисина заявила о проблемах в воспитании детей от Никиты Джигурды

Сегодня, 10:35

Валерия Меладзе заподозрили в романе с новой «горячей» бэк-вокалисткой

Сегодня, 09:41

В шоу «Маска» Регина Тодоренко шокировала Тимура Родригеза, показав свой шпагат

Сегодня, 09:33

Воробьев признал ошибку: почему он пожалел, что выгнал Дайнеко из «Маски»

Сегодня, 09:23

Teleprogramma.pro: Экс-солистка группы «ВИА Гры» Вера Брежнева сделала неожиданное заявление

Сегодня, 09:01

Мирно и на условиях России: Определена дата завершения мирового конфликта

Сегодня, 08:56

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» собрал в прокате за выходные 129 млн рублей

Сегодня, 08:48

Апокалиптический Петербург из 2037 года показали в новом зарубежном сериале от Apple

Сегодня, 08:36

Виктория Дайнеко скрывалась в костюме Феникса на телешоу «Маска»

Сегодня, 08:35

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше
  • 17-03-2023, 20:43

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий
  • 18-03-2023, 19:06

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество
  • Вчера, 18:51

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот

МК: Коллега певицы РФ МакSим Ольга Зарубина осудила её «пьяное выступление» в Сочи
  • Вчера, 14:50

МК: Коллега певицы РФ МакSим Ольга Зарубина осудила её «пьяное выступление» в Сочи

На днях прошел концерт певицы Максим. Во время скандального выступления охрипшая певица постоянно кашляла, и даже не попадала в фонограмму. Многие

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше
  • 17-03-2023, 20:43

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий
  • 18-03-2023, 19:06

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей

Интересная информация
В Казани учеников школы заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»
  • 17-03-2023, 19:33

В Казани учеников школы заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»

В школе Казани детей заставляли репетировать песню Шамана «Я русский» и вскидывать руки. «Педагога» при этом не смутило, что некоторые ученики

Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени
  • 18-03-2023, 11:16

Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени

Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти
  • Вчера, 20:35

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти

Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица
  • 18-03-2023, 22:24

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица

Кожа является индикатором, который кричит нам о том, что в организме произошел сбой. По словам врача-дерматокосметолога, члена Российского общества