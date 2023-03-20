Царьград: Пугачёва сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Да, я боялся этого момента»

Алла Борисовна Пугачева давно прекратила концертную деятельность. Примадонна оставила родину и уехала из России. Сейчас 73-летняя артистка занята воспитанием двоих младших детей.

Также Примадонна периодически выходит в свет. Она нередко посещает концерты отечественных артистов в Израиле. Недавно Пугачева появилась на концерте Валерия Меладзе, ранее поддержавшего Украину.

В Сети появился видеоролик с выступления. На видео видно, что Алла Борисовна фактически сорвала концерт музыканта. По информации издания "Царьград", Примадонна решила поприветствовать публику. Зрители, увидев легендарную певицу, поднялась со своих мест и осыпала комплиментами Аллу.

"Алла! Алла!", "Великая певица, великая женщина", - кричали фанаты.

Меладзе всем своим видом показал, что также рад видеть эстрадную звезду.

"Да, боялся этого момента", - сказал Валерий.





