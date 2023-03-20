Фигуристка Марина Анисина заявила о проблемах в воспитании детей от Никиты Джигурды

Марина Анисина стала гостем выпуска «Звезды сошлись». Она рассказала о проблемах в воспитании детей. По словам олимпийской чемпионки по фигурному катанию, порой ей бывает трудно находить общий язык со своими детьми.

Марина и Никита находятся в браке 15 лет. Живут они в разных странах. Джигурда находится в РФ, а Анисина сейчас во Франции работает тренером по фигурному катанию. Фигуристка делает все для того, чтобы дети добились с спорте успехов. Недавно она переехала в Стамбул. Там наследники шоумена занимаются теннисом в престижной спортивной школе. Анисина призналась, что запросы детей постоянно растут, поэтому ей трудно не идти на поводу у них.

«Бесконечно надо что-то, могут упорно канючить. Раскручивать на кроссовки или наушники. У старшего есть карманные расходы 300 евро», — говорит фигуристка.

Анисина также добавила, что на потраченные на обучение детей деньги она могла бы спокойно купить себе дом во Франции.