Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» собрал в прокате за выходные 129 млн рублей

Второе место по сборами (84,4 млн рублей) досталось комедийной мелодраме «Поехавшая» Антона Власова. Картина стартовала на широких экранах 8 марта. В фильме говорится о девушке из мегаполиса, которая решила изменить свою жизнь и отправилась на велосипеде в Магадан.