Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко не так давно рассказала о том, что они с мужем вскоре думают стать родителями в третий раз.

Как известно, три недели назад знаменитость опубликовала в своих социальных сетях видеоролик, на котором она выполняет разные физические упражнения перед предстоящими родами. Накануне теледива показала своей многочисленной аудитории снимком. На фото Регина на последних месяцах беременности.

Многие поклонники решили, что фотография новая на фоне предыдущих новостей. Однако на вопросы о том, ждет ли она вновь ребенка, Тодоренко с уверенностью ответила: