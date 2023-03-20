Исполнитель Филипп Киркоров заткнул рот членам жюри на проекте «Маска»: «Король всегда прав»

Вчера вышел очередной выпуск шоу "Маска" на канале НТВ. Зрители были разгневаны решением Филиппа Киркорова убрать из проекта Феникса.

В последнем выпуске мнения жюри разделились, поэтому принимать решение пришлось председателю. Поп-король неожиданно выгнал не Скунса, который не первый раз оказывается в числе худших, а Феникса.

Свое решение Киркоров обосновал тем, что он хочет сделать приятное Валерии, которая уверена, что Скунсом является ее дочь Шена. Регине Тодоренко такое решение артиста не понравилось. Она просила Филиппа Бедросовича оставить в шоу Феникса, поскольку она считает его более сильным участником. Но поп-король быстро заткнул рот ведущей, ответив коротко и ясно.