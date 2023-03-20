Экс-солистка группы Cream Soda эмоционально высказалась о трагедии с утонувшим Димой Новой

Экс-солистка Cream Soda эмоционально высказалась о трагедии, которая случилась в Ярославской области. Там ночью 20 марта под лед Волги провалился Дима Нова, его брат, друзья. В итоге выжила только Валерия Дерман. 27-летнего Аристарха Ухтомского не сумели реанимировать. Тело участника коллектива водолазы нашли сегодня.

Анна рассказала, что во время трагедии они с командой снимала видеоклип. По сюжету ролика девушка должна была тонуть.

Вчера снимали вторую часть видеоклипа. Решили это в субботу ночью, в воскресенье вечером снимали. Была съемка под водой. Я должна была тонуть, ложиться на дно. Несколько раз захлебывалась, выходила, чтобы слить из легких воду. Сегодня узнала, что Дима, его брат и другие общие друзья утонули. Провалились на реке под лед. Там, где написали все наши песни. По той реке ходили неоднократно. Мое тело целиком стучит. Не знаю даже, что сказать. Как такое возможно, мы вчера тонули, — написала Романовская.