Концерт народной артистки Украины Таисии Повалий отменили в Чите

Концерт народной артистки Украины Таисии Повалий в Чите был отменен. Выступление певицы было запланировано на 27 марта. Оно должно было пройти в Доме офицеров. Об этом в понедельник, 20 марта, изданию «МК в Чите» сообщили организаторы мероприятия.

Причина отмены события пока что неизвестна. Организаторы уточнили, что отменялось не только само выступление в Чите, но и весь гастрольный тур.

Также сведения об отмене концерта Повалий появилась на сайте оператора продаж билетов. Комментариев от самой Таисии касательно причин отмены выступления пока также нет.