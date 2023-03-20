Мария Погребняк ответила Эвелине Бледанс после выбывания из шоу «Новые звезды в Африке»

Мария Погребняк и Эвелина Бледанс устроили настоящий скандал на реалити-шоу "Новые звезды в Африке". Актриса и дизайнер говорили в адрес друг друга нелицеприятные вещи.

В итоге звезды стали номинантами на вылет из проекта. Программу покинула Эвелина. Но после ее ухода конфликт не прекратился.

Мария решила ответить на заявления Бледанс. По словам телеведущей, она давала правильные наставления своим коллегам на проекте. Но Погребняк считает, что люди свою правоту должны доказывать действиями, а не словами. Она заявила: