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Мирно и на условиях России: Определена дата завершения мирового конфликта

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Мирно и на условиях России: Определена дата завершения мирового конфликта
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Фото из открытых источников

Очередным гостем нового выпуска программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» стал экстрасенс Александр Гришин. Он уверяет, что может видить будущее.

Как утверждает прорицатель из Урала, текущий мировой конфликт, а также другие драматические события завершатся совсем скоро. Победителем в этой ситуации выйдет Россия.  

«Прогноз очень простой. Мировой конфликт в конце марта либо начале апреля 2023 года завершится. На условиях мира. На условиях России», – высказался Гришин в студии.

Александр также рассказал, что он делает предсказания благодаря голосам, которые к нему регулярно приходят.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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