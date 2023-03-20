Младшая дочка Ксении Бородиной написала жалобу на бабушку Инну

Ксения Бородина выставила фото с жалобой ее младшей дочери Теоны на бабушку. На листе бумаги наследница ведущей пожаловалась на поведение бабушки Инны, которая хочет ее «сдать в бедную семью».

Оказалось, что будучи в гостях у бабушки девочка потребовала сделать на завтрак бутерброд с икрой. Но ее в доме не оказалось. После этого дочь Бородиной заявила, что не будет ничего из того, что предложено и ушла из-за стола.

По словам матери Ксении, она сказала внучке, что хочет посмотреть на ее реакцию, если бы она ненадолго попала в бедную семью, в которой не знают о подобных завтраках.

В результате Теона слова родственницы приняла всерьез и поспешила пожаловаться об этом своей звездной матери.