«Обратно в СССР»: украинская Национальная опера в Киеве возвращается к советской классике

В Национальной опере Украины в Киеве будет представлена премьера оперы "Ярослав Мудрый" советского композитора Георгия Майбороды. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Впервые оперу поставили еще в 1975 году. Ее режиссером стал Юрий Смолич. Ее либретто написал сам композитор по одноименной поэме украинского и советского драматурга Ивана Кочерги. По словам режиссера современной постановки, художественного руководителя Национальной оперы Анатолия Соловьяненко, эта постановка "воспевает героическое прошлое, а также поднимает вопрос касательно национального единства".

Оперу театр выбрал для того, чтобы закрыть репертуарные бреши, которые возникли после отказа театров Украины от балетов и опер русских композиторов. По словам Соловьяненко, "Ярослав Мудрый" будет конкурировать с "Борисом Годуновым" Мусоргского.