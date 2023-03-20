Переехавший в Израиль Дмитрий Назаров впервые вышел на сцену вместе со своей женой

Артист России Дмитрий Назаров 19 марта 2023 года провел свое первое выступление в городе Нетания (Израиль). Актер предстал на зарубежной сцене вместе со своей женой Ольгой Васильевой-Назаровой.

Как сообщил сегодня Телеграм-канал «НеМалахов», на «Земле Обетованной» супруги читали вместе стихи и басни. Ради такого случая опальный артист побрился, привел себя в порядок, а его Ольга Васильева заметно похудела, подобрав себе синий брючный костюм. Актриса вовсю вытанцовывала на сцене. Это является первым выступление семьи Назаровых после их увольнения из театра и эмиграции из Российской Федерации.

Напомним, в середине января Дмитрия уволили из столичного МХТ им. Чехова. Звезда известного сериала «Кухни» тогда признался, что после случившегося всего десять его экс-коллег «решились» написать и позвонить ему. Сейчас Назаров вместе с супругой живет во Франции. Ее Константин Хабенский тоже уволил из культурного учреждения.