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Певец Филипп Киркоров продемонстрировал внешний вид Валерия Леонтьева после двух операций

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Певец Филипп Киркоров продемонстрировал внешний вид Валерия Леонтьева после двух операций
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Фото из открытых источников

19 марта 2023 года свое 74-летие отметил Валерий Леонтьев. Поклонники не видели кумира еще с 2022 года. Певец живет в Майами. Там у него есть собственная шикарная вилла. Проживает он за границей вместе с женой Людмилой Исакович. С супругой исполнитель счастлив в браке более 30 лет.

Коллеги все еще помнят эмигрировавшего артиста. К примеру, решил порадовать фанатов Филипп Киркоров. Он опубликовал новый совместный снимок с Леонтьевым в соцсети.

С днем рождения, учитель! Всегда учился, да и учусь, восхищался, восхищаюсь. Король поп-музыки — Валерий Леонтьев. Многие лета! Желаю «чтобы в судьбе твоей и моей, зеленый свет продлился», в душе жил «одинокий бродяга любви Казанова, вечный любовник, вечный злодей-сердцеед, написал поп-король.

Некоторых интернет-пользователей обеспокоило состояние Валерия на фото. В кадре он позирует в шапке, его лицо кажется сильно опухшим. Некоторые поклонники не сразу узнали своего кумира.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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