Певица Любовь Успенская предложила Настасье Самбурской раздеться в эфире Первого канала

На российском ТВ в настоящее время проходят финальные выпуски музыкальной передачи «Три аккорда». В новом выпуске Настасья Самбурская выступила с легендарной композицией «Помоги мне».

Для своего яркого номера актриса специально примерила необычайный образ со светлыми волосами. Она захотела повторить успех Светличной из советского кинофильма «Бриллиантовая рука».

Членам жюри исполнение Настасьи понравилось. Также судьи пришли в восторг от образ Самбурской. Однако Любовь Успенская отметила, что актрисе стоило бы раздеться для того, чтобы полностью слиться с выбранным образом.

«Если в конце ты бы разделась, осталась в одном белье, тогда убила бы всех наповал. Ну чего тебе не раздеться было?», - предложила Успенская.