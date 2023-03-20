«РГ»: Врач-токсиколог Кутушов проинформировал жителей РФ о мощном утреннем напитке против рака

Простой утренний напиток, который легко приготовить, поможет защититься от рака и заставит желудок работать вследствие ощелачивания организма. Об этом рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Такой напиток оздоровляет весь ЖКТ, стимулируя работу желудка и предупреждая образование злокачественных опухолей. Вода обязательно должна быть теплой, однако не горячей, примерно 45-55 градусов.

Также нужно правильно приготовить напиток. На один стакан воды достаточно кружочка лимона. Пить воду следует небольшими глотками за 30-40 минут до еды. Напиток готовить непосредственно перед употреблением.

Однако злоупотреблять лимонным напитком не стоит. Нужно ограничить 2 литрами, чтоб не заработать раздражение слизистой. Не стоит такое лакомство использовать людям, страдающим патологиями ЖКТ и при повышенной кислотности.