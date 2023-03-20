Сбежавшего из России Андрея Макаревича* унизили в аэропорту США

Андрей Макаревич* (признан иноагентом) со своей группой уехал на гастроли в США. Как признался артист, путешествуя по Америке, он столкнулся с некоторыми трудностями и даже почувствовал себя униженным.

Инцидент с музыкантом произошел в аэропорту. Макаревич хотел перекусить в ресторане, но не знал, как заказать блюдо. В заведении не было людей, пробивающих заказ. Посетители самостоятельно выбирают блюда и оплачивают их при помощи приложения. В ресторане меню электронное, а гость должен навести камеру на QR-код, расположенный на столе.

«Официантов нет. С третьего раза открылось сосканированное. Лишь с пятого мне удалось что-то выбрать. А оплатить телефоном — никак. Карты и кэш не принимаются», — сообщил артист.

Таким образом певец не пообедал перед вылетом. По словам певца, он тогда чувствовал себя униженным.

«Через полчаса борьбы подошел к барной стойке, высказал маленькой черненькой с оленьими глазами всё, что по этому поводу думаю», — добавил он.