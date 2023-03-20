В США Галкин предложил отправить артиста Киркорова в зону СВО

Комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) активно выступает в городах США. На одном из последних концертов муж Примадонны высмеял Филиппа Киркорова. В Сети появилось видео из выступления комика, на котором он предложил отправить в зону СВО на Украину поп-короля.

В видео Галкин говорит о том, что Киркоров хорошо смотрелся бы в колготках на фронте. Также юморист добавил, что если Филипп последует такому совету, то перемирие между обеими странами обеспечено. По крайней мере, на несколько дней точно.

«Ангелина Вовк сказала, что она готова пойти на фронт с Хрюшей и Степашкой. Ну, Хрюшу и Степашку не спрашивали – натянут и пойдут. Хотя я взял бы Филю. Если он в прозрачных колготках появится на фронте, то перемирие на несколько дней всем обеспечено», – пошутил Галкин.

Стоит добавить, что комик покинул Россию в прошлом году. Следом уехала Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой.