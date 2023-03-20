Бывшая участница женской поп-группы «Serebro» Ольга Серябкина показала армии поклонников в социальной сети свой роскошный загородный особняк. Артистка стала героиней нового выпуска шоу «Надо обсудить» на YouTub-канале.

Певица пустила в свой дом съемочную группу. Она провела там экскурсию. В доме есть два этажа. Площадь коттеджа составляет 600 квадратных метров. Интерьер выполнен в минималистичном дизайне. В особняке панорамные окна, они дают очень много света. Также в жилище есть сауна, бассейн, столовая, как у Рианны, четыре спальни.

Как призналась Ольга, они с супругом купили готовый дом, не занимаясь дизайном интерьера. В новое жилище Серябкина переехала перед новогодними праздниками. Певица живет с мужем и маленьким сыном и мужем.