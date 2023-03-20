StarHit: Российский актер Никита Ефремов сообщил о страданиях из-за алкогольной зависимости

Никита Ефремов страдал от той же зависимости, что его отец. Как признался молодой актер, долгое время он не мог побороть алкоголизм.

Впервые о своей зависимости артист признался в конце 2022 года. В интервью 34-летний Никита рассказал, как тяжело ему давалась борьба с пагубным недугом. Сперва Ефремов хотел обойтись без помощи специалистов, пытался взять себя в руки, давал зароки, но все равно срывался.

«Нужно свое бессилие признать, признать, что жизнь стала неуправляемой. Это происходит, когда пробовал все проконтролировать, но ничего не получалось», - вспомнил артист.