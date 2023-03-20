Teleprogramma.pro: Экс-солистка группы «ВИА Гры» Вера Брежнева сделала неожиданное заявление

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сейчас проживает в Европе. Поклонникам блондинка рассказала, что она готовится к записи нового трека, от которого в полном восторге. Ради этого певица нарушила обет, который был взят в канун Великого поста - это не выходить в соцсети до Пасхи. Артистка попросту не смогла удержаться, чтобы не сообщить фанатам о новом сингле.

В своем микроблоге Вера также рассказала, что она летит домой. Брежнева опубликовала снимок из аэропорта. Куда именно она направляется, жена Меладзе не уточнила.