Участники музыкальной группы Cream Soda в 2017 году предсказали гибель Дмитрия Свиргунова на Волге

Участники группы Cream Soda в 2017 году предсказали гибель Дмитрия Свиргунова на р. Волге. Об этом заговорил музыкальный критик Олег Кармунин.

Несколько лет назад коллектив выпустил видеоклип на композицию Volga. Съёмками ролика занимался режиссёр Олег Токмаков. Видео стало первым клипом группы. Участники стали популярными благодаря треку «Плачу на техно» и песни «Никаких больше вечеринок». В упомянутом сингле есть такие слова: «С тобой иду по дну, в плену весенних губ утону». Как отметил Кармунин, после трагедии эти слова стали казаться пророческими.

Дмитрий с братом и еще 3-мя друзьями отправились на прогулку. В селе Диево-Городище они провалились под лед. Из воды вытащили девушку и молодого человека, но он скончался по пути в больницу.

Тело Свиргунова было опознано. В Cream Soda сообщили, что сведения о случившемся - правдива. На страницах коллектива был опубликован чёрный квадрат. Его участники обещали поделиться информацией по мере поступления сведений от спасателей.