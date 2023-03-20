В шоу «Маска» Регина Тодоренко шокировала Тимура Родригеза, показав свой шпагат

В феврале на канале НТВ стартовал очередной сезон шоу «Маска». В минувшее воскресенье, 19 марта, зрители увидели шестой эпизод популярного телепроекта.

Новый выпуск запомнился разоблачением Феникса. Под маской этого персонажа пряталась известная певица Виктория Дайнеко. Также удивила неожиданным трюком Регина Тодоренко.

Перед номером Пуделя телеведущая и член жюри решила посоревноваться в гибкости с ним. Певица выполнила вертикальный шпагат. Этим она шокировала Тимура Родригеза, сидящего рядом.