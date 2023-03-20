Валерия Меладзе заподозрили в романе с новой «горячей» бэк-вокалисткой

В Сети ходят слухи о том, что Валерий Меладзе завел роман с бэк-вокалисткой. Сейчас 57-летний артист гастролирует по странам Запада. Он выступает в Дубае, Израиле, Монако. Вместе с певцом на сцену выходит девушка грузинской национальности.

Исполнительницу зовут Хатуна Романовская. Она не только отличная певица, но и актриса. Новой «горячей» бэк-вокалистке 43 года, но ее прозвали «зной-девчонкой». Красотка не замужем, у нее подрастает маленький сын.

Как подозревают интернет-пользователи, Хатуна намного привлекательнее, чем супруга Валерия Альбина Джанабаева. Подписчики подозревают, что у Романовской и Меладзе роман. Также некоторые удивлены, почему жена не ездит на гастроли с супругом. Отметим, отношения певца и Альбины начались в период, когда она также была бэк-вокалисткой.